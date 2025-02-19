В Европарламенте заявили, что ЕС больше не может полагаться на США в защите интересов

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Европейский союз больше не может рассчитывать на Вашингтон в защите общих интересов, сказано в заявлении фракций Европарламента, которое было выпущено после переговоров РФ и США в Эр-Рияде.

"Последние политические события ясно показывают, что ЕС и его государства-члены, к сожалению, больше не могут полностью полагаться на правительство США в защите наших общих ценностей и интересов, а должны взять свою оборону и безопасность в свои руки", – передает РИА Новости сообщение Европарламента.

Также его члены указали на необходимость оперативных мер по увеличению и оптимизации военных расходов. Евросоюз должен использовать все инструменты, чтобы сохранить стратегическую автономию, подчеркивается в заявлении.

Переговоры РФ и США состоялись в Саудовской Аравии 18 февраля. В результате представителям Москвы и Вашингтона было поручено обсудить подготовку встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Также обе страны в ближайшее время приступят к назначению послов в Москве и Вашингтоне. Кроме того, они будут формировать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине.

На фоне встречи американской и российской делегаций премьер Франции Франсуа Байру заявил, что Евросоюз не в состоянии противостоять начавшемуся объединению Путина и Трампа.

