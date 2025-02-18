Швеция созвала срочное совещание парламента из-за переговоров по Украине

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Власти Швеции созвали срочное совещание парламента для обсуждения возможных мирных переговоров по Украине. Об этом сообщает Aftonbladet со ссылкой на министра иностранных дел королевства Марию Мальмер Стенергард.

Глава МИД Швеции заявила, что власти и население страны должны объединиться и поддержать Украину. Она планирует проинформировать комитет по иностранным делам парламента о переговорах, которые ведет с министрами иностранных дел США и Украины, а также о стремлении правительства Швеции "максимально укрепить позицию Украины".

По словам Стенергард, поддержка Киева является для Стокгольма первостепенной внешнеполитической задачей. Министр подчеркнула, что с укреплением Украины связано укрепление безопасности Европы.

Ранее Евросоюз запланировал выступить с новыми предложениями по поддержке Украины и собственной обороны. Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас. Европа решительно едина в поддержке Украины и укреплении собственной обороны, отметила она.

Между тем замглавы МИД России Александр Грушко исключил роль ЕС в переговорах по Украине. По словам дипломата, страны ЕС требуют места за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта, однако они и так в течение многих лет за ним находились.