Каллас: ЕС выступит с новыми инициативами по поддержке Киева и собственной обороны

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Евросоюз выступит с новыми предложениями по поддержке Украины и собственной обороны, заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас.

"Завершаем Мюнхенскую конференцию интересной дискуссией министров иностранных дел ЕС, которые все еще находятся в Мюнхене. Европа решительно едина в поддержке Украины и укреплении нашей собственной обороны. Вскоре мы предложим новые инициативы для продвижения вперед", – написала глава дипломатии Евросоюза в соцсети X.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что США могут сократить свое военное присутствие в европейском регионе. По его словам, Европе следует подготовиться к тому времени, когда "она возьмет на себя значительно большую ответственность за собственную безопасность".

До этого председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости взять безопасность и оборону ЕС в свои руки. По ее словам, в отношениях Европейского союза и Соединенных Штатов наблюдается "растущая неопределенность".