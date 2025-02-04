Глава Евросовета заявил, что страны ЕС согласились увеличить расходы на оборону

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Лидеры всех 27 стран Евросоюза поддержали необходимость увеличения расходов на оборону. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

"Все страны согласились, что нужно тратить больше [на оборону], а также эффективнее расходовать оборонные средства", – сказал он.

Глава Евросовета также подчеркнул, что ЕС готов к диалогу с США, но не намерен поступаться своими принципами, включая уважение национального суверенитета, территориальной целостности и границ. Он добавил, что США являются другом, союзником и партнером, однако разногласия между друзьями возможны, и их необходимо обсуждать, не допуская ущерба интересам Евросоюза.

Ранее СМИ писали, что в Евросоюзе могут столкнуться с кризисом в области безопасности в текущем году, что якобы связано с угрозой со стороны России и безразличием избранного президента США Дональда Трампа по отношению к европейским странам. Как утверждали журналисты, Европе не хватает людей и техники. Также Североатлантический альянс испытывает дефицит средств ПВО, логистики, боеприпасов и аппаратуры засекреченной связи.

При этом бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что за последние два года объем оборонных расходов Европы составил 140 миллиардов долларов. Он также отмечал важность Альяса для Вашингтона в области обороны.