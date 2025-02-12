NYT: отправка 40 тыс военных на Украину будет трудной для Европы

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Европа столкнется со сложностями при отправке 40 тысяч военных в качестве "сдерживающих сил" на Украину. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, странам континента не удастся отправить на Украину 200 тысяч солдат, как того хотел президент страны Владимир Зеленский, а отправка 40 тысяч человек оказалась бы для Европы "труднодостижимой целью" из-за медленных темпов экономического развития и нехватки кадров в войсках.

Как отметил источник газеты из числа высокопоставленных европейских чиновников, отправка военных получится при поддержке США, в ином случае контингент будет уязвим.

Вместе с тем профессор Королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман подчеркнул, что "сдерживающие силы" обычно предусматривают отправку свыше 100 тысяч солдат. Издание добавило, что идея размещения европейской армии на Украине "кажется многим чиновникам и аналитикам безрассудной".

При этом, по информации газеты, некоторые страны Европы, в том числе Франция, Великобритания и балтийские государства, уже говорили о включении своих военных в состав контингента.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают совместную отправку своих войск на Украину в качестве миротворческих сил после возможного окончания конфликта.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал неуместным и преждевременным обсуждение отправки на Украину миротворческой миссии. По его мнению, сначала необходимы окончание конфликта и реальные переговоры.

