Посол РФ во Франции Мешков: размещение войск ЕС на Украине будет объявлением войны

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Отправка войск Евросоюза на Украину будет воспринята как объявление войны, поэтому следует ожидать вытекающих последствий, предупредил посол РФ во Франции Алексей Мешков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, как российская сторона относится к возобновлению дискуссии Франции и Великобритании о возможной отправке военных.

"Мы относимся к этому серьезно, мы рассматриваем это как эскалацию. <...> Всем давно известно, об этом не раз говорилось, что размещение любых сил между враждующими сторонами требует согласия обеих сторон. А я не вижу никаких перспектив для этого", – передает РИА Новости его слова.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают совместную отправку своих войск на Украину в качестве миротворческих сил после возможного окончания конфликта, писали СМИ.

Западные страны могут собрать 40–50 тысяч солдат для ввода на Украину, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, Западу это нужно, чтобы потом дать Украине возможность нарастить свои усилия и "стать враждебной" к России державой, "под прикрытием штыков французских и английских, может быть, даже немецких".

