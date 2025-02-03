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Великобритания навязывает своим партнерам в Евросоюзе конфронтационную линию против РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что лидеров ЕС необходимо призвать к усилению санкций против Москвы. Кроме того, по его словам, высказывание Стармера последовательно позиции Британии.

"Британцы по-прежнему, судя по всему, являются апологетами идеи о том, что Украина должна воевать до последнего украинца. Реальность на земле говорит о том, что динамика вовсе не в пользу киевского режима", – добавил Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Лондон продолжает поддерживать идею затягивания конфликта между Россией и Украиной. В то же время, обратил внимание он, ситуация на местах не складывается в пользу Киева.

Между тем, по данным СМИ, Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают совместную отправку своих войск на Украину в качестве миротворческих сил после возможного окончания конфликта.

Западные страны могут собрать 40–50 тысяч солдат для ввода на Украину, считают военные эксперты. По их мнению, Западу это нужно, чтобы потом дать Украине возможность нарастить свои усилия и "стать враждебной" к России державой, "под прикрытием штыков французских и английских, может быть, даже немецких".