Фото: Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP/Andriy Andriyenko

Западные страны могут собрать 40–50 тысяч солдат для ввода на Украину, заявил в эфире радио КП военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его мнению, Западу это нужно, чтобы потом дать Украине возможность нарастить свои усилия и "стать враждебной" к России державой, "под прикрытием штыков французских и английских, может быть, даже немецких".

"Это игра в войну на отложенных вариантах. Европа на сегодня – импотент с точки зрения боеспособности их пехоты и возможности ведения сухопутных операций. Думаю, они делали ставку на пехоту из третьих стран. Они планировали, что пехота будет с Украины и из Грузии, солдаты этих стран могли бы выполнять реальные боевые задачи. А старые демократии готовились поставлять им технику, вооружение, инструкторов", – пояснил эксперт.

Три года назад западные страны не предполагали, что в 2025 году не останется готовых воевать украинцев, добавил Матвийчук.

Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя сказал, что украинский президент Владимир Зеленский пытается доказать, что его режим еще может воевать. По его словам, лидер Украины бросает резервы в Курскую область, игнорируя продолжающееся обрушение восточного фронта. Он также попытался провести в регионе контрнаступление, однако силы ВСУ были отброшены, добавил Небензя.