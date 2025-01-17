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Украинский лидер Владимир Зеленский пытается доказать, что его режим все еще может воевать. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по Украине.

"Игнорируя продолжающееся обрушение восточного фронта, он бросает все накопленные и подготовленные на Западе резервы в Курскую область", – приводит слова Небензи РИА Новости.

По его словам, президент Украины принял в регионе попытку контрнаступления, однако силы ВСУ были отброшены. В результате украинской стороной были потеряны тысячи солдат и сотни единиц поставляемой западной техники.

Ранее российские военные пресекли попытку формирований ВСУ прорваться на курском направлении. Основные силы киевского режима были уничтожены на подступах к хутору Бердин.

Как, в свою очередь, заявил военный эксперт Евгений Норин, украинские войска продолжают цепляться за территории в Курской области, чтобы попытаться "перевернуть игру". Эксперт считает, что ВСУ продолжат пытаться "уколоть" Россию в Курской области и их следующая попытка может быть "еще более авантюрной".