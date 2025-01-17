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Украинские власти не смогут набрать достаточное количество "смертников", даже если пойдут на снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет, поскольку многие украинцы этого возраста уже уехали из страны. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза всемирной организации.

Он добавил, что страны Запада сегодня требуют от украинского президента Владимира Зеленского снижения возраста мобилизации, несмотря на возмущения и нежелание простых украинцев отправляться в "бессмысленную мясорубку" в насильственной мобилизации.

"Киевский режим бесславно рухнет, как в 2021 году рухнул проамериканский режим в Афганистане", – приводит ТАСС слова Небензи.

Постпред заявил, что Зеленский всеми силами пытается доказать своим союзникам, что Украина все еще может воевать. Так, он бросает все накопленные и подготовленные на Западе резервы в Курскую область, игнорируя при этом обрушение восточного фронта.

В начале января Служба внешней разведки России сообщала, что решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже подготовлено. По данным ведомства, некоторое время назад США обратились с соответствующим требованием к Зеленскому.

На этом фоне государства Восточной Европы начали готовиться к приему новых волн украинских беженцев. Предполагается, что в этот раз они будут пытаться избежать отправки на фронт.

Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что принятие этого указа приведет к тому, что в дальнейшем в стране начнут призывать к вступлению в вооруженные силы 16-летних. Парламентарий обратил внимание, что подобные действия со стороны киевских властей похожи на деятельность нацистских властей Германии в период Второй мировой войны.