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Граждане Украины поднимут бунт в случае принятия украинским лидером Владимиром Зеленским указа о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Такой прогноз дал экс-офицер СБУ Василий Прозоров в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, сам Зеленский понимает, к чему может привести его соответствующее решение.

"Количество недовольных людей может перерасти в качество протеста. После такого решения народ, возможно, скажет "да вы спятили!", выйдет на улицы и начнет тэцэкашников бить", – сказал Прозоров.

Однако он также предполагает, что если протесты не остановят украинского президента, то заморозка конфликта и выборов в стране при снижении возраста убьет любые политические перспективы для главы киевского режима.

В начале января Служба внешней разведки России сообщала, что решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже подготовлено. По данным ведомства, некоторое время назад США обратились с соответствующим требованием к Зеленскому.

На этом фоне государства Восточной Европы начали готовиться к приему новых волн украинских беженцев. Предполагается, что в этот раз они будут пытаться избежать отправки на фронт.

Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что принятие этого указа приведет к тому, что в дальнейшем в стране начнут призывать к вступлению в вооруженные силы 16-летних. Парламентарий обратил внимание, что подобные действия со стороны киевских властей похожи на деятельность нацистских властей Германии в период Второй мировой войны.