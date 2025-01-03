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Решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже подготовлено. Его примут в ближайшее время, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По данным ведомства, некоторое время назад США обратились с соответствующим требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

На этом фоне государства Восточной Европы начали готовиться к приему новых волн украинских беженцев, отметили в СВР. Предполагается, что в этот раз они будут пытаться избежать отправки на фронт.

"Считается, что жители подконтрольных Киеву территорий будут готовы на все, лишь бы вырваться из лап украинского правящего режима, продавшего их жизни за бесценок заокеанским господам", – подчеркнули в ведомстве.

При этом в настоящий период Запад обращает внимание на снижение способности Украины противостоять российским военным. На этом фоне его представители не исключают скорого крушения обороны Вооруженных сил страны.

Ранее в ООН сообщили, что украинские военные территориальных центров комплектования (ТЦК) пытают мобилизованных, которые отказываются становиться бойцами по соображениям совести. Было зафиксировано несколько случаев, когда пять мужчин были призваны на военную службу и переведены в военные учебные центры после попыток воспользоваться своим правом на отказ от службы по этой причине.

