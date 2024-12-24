ТАСС: украинцы с помощью одиноких беременных пытаются избежать мобилизации

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Украинцы с помощью одиноких беременных пытаются избежать мобилизации, оформляя на себя третьего ребенка, пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Так, в законодательстве Украины закреплено, что мужчина с тремя детьми, которые еще не достигли 18-летия, не подлежит мобилизации. Однако это не касается тех, у кого наблюдается задолженность по алиментам за три месяца и тех, кто не проживает с детьми.

Мужчины готовы заплатить 1–2 тысячи долларов за возможность обеспечить себе отсрочку. Подобные объявления стали появляться в социальных сетях.

"Ищу одинокую беременную девушку, женщину, которая запишет ребенка по моей фамилии. Первую помощь, а потом алименты гарантирую", – написал один из пользователей.

Однако юристы предупреждают украинцев, что такие соглашения противоречат закону, и за них могут привлечь к уголовной ответственности. В суде это могут расценить как уклонение от мобилизации. При этом эксперты говорят, что доказать такое будет сложно, если обе стороны будут молчать.

Кроме того, мужчины должны учитывать риски того, что женщина может обратиться с иском о взыскании алиментов в суд. Если преступление будет доказано, то причастные женщины, в свою очередь, будут признаны соучастницами в уклонении от мобилизации. За такое правонарушение все чаще приговаривают к лишению свободы.

В начале декабря появилась информация о том, что украинское руководство может в скором времени снизить возраст мобилизации. По словам журналистов, ВСУ уже используют несовершеннолетних.

При этом советник президента Украины Дмитрий Литвин заявлял, что Киев не будет мобилизовать недавно достигших совершеннолетия граждан.

