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Украинское руководство может в скором времени снизить возраст мобилизации, ВСУ уже используют несовершеннолетних. Таким мнением с радиостанцией "Комсомольская правда" поделился военный журналист, полковник запаса Геннадий Алехин.

"Я приведу один конкретный пример: харьковское направление. Мобилизация проходит по полной программе, забирают мужиков от 25 до 60 лет. Но почему-то все умалчивают о том, что полным ходом на территории Харьковской области происходит подготовка юношей 15–16 лет саперному делу, установке мин", – рассказал Алехин.

Помимо этого, по словам военного журналиста, в ходе боевых действий под Волчанском за рулем квадроциклов были замечены молодые ребята 15–16 лет.

Ранее советник президента Украины Дмитрий Литвин заверил, что Киев не будет мобилизовать 18-летних граждан. Также он добавил, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева не хватает оружия для оснащения мобилизованных.