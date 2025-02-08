Шольц счел неуместным обсуждение отправки миротворцев на Украину

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал неуместным и преждевременным обсуждение отправки на Украину после завершения конфликта миротворческой миссии и участия в ней Германии. Об этом он заявил в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland.

По мнению Шольца, сначала нужно окончание конфликта и реальные переговоры. После этого можно будет рассуждать о будущих гарантиях безопасности для Украины.

"У Украины в любом случае будет армия, которую она не сможет оплачивать только своими финансовыми средствами, и тогда понадобится помощь от нас и всех друзей Украины", – пояснил Канцлер.

Говоря о требованиях США поставлять украинские редкоземельные металлы в обмен на поддержку, Шольц сказал, что поддерживающие Украину страны не должны требовать от нее платы за это.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник предупредил, что любой "мирный контингент", который вступит на украинскую территорию без согласия и разрешения РФ, будет считаться военной целью. Так он отреагировал на заявление главы Военного комитета ЕС генерала Роберта Бригера, который допустил размещение в будущем "миссии с мандатом ООН" на Украине для обеспечения перемирия.

Дипломат также задался вопросом, почему в ФРГ не задумались о "мирных контингентах" в период подготовки украинского контрнаступления или формирования немецкими властями "танковой коалиции" для Киева.