NT: Британия оказывает помощь в разработке морских беспилотников для Украины

Фото: 123RF/designer491

Великобритания участвует в разработке морских беспилотников Wasp и Snapper для Украины. Об этом пишет издание Naval Technology (NT).

Согласно информации издания, министр оборонных закупок Великобритании Мария Игл в ответах парламенту заявила, что Wasp и Snapper представляют собой "безэкипажные морские системы", которые были "быстро разработаны" для поддержки Киева. При этом британское Министерство обороны отказалось предоставить NT дополнительные подробности о проекте.

"В настоящее время система проходит финальное тестирование, и дальнейшие подробности будут представлены в надлежащее время", – отметила Игл.

Британский премьер-министр Кир Стармер прибыл на Украину с необъявленным визитом в четверг, 16 января. Во время своей поездки он подписал договор о "100-летнем партнерстве" с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Стармер также объявил о передаче Украине новой мобильной системы противовоздушной обороны. По словам главы британского правительства, характеристики системы, о которой идет речь, смогут "соответствовать нуждам Украины".