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16 февраля, 10:22

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Министр обороны Швеции Йонсон: США могут сократить свое военное присутствие в Европе

Министр обороны Швеции не исключил, что США сократят свое военное присутствие в Европе

Фото: 123RF/bialasiewicz

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что США могут сократить свое военное присутствие в Европе. Об этом сообщает агентство ТТ.

"США сейчас пересматривают свое военное присутствие в Европе и могут затем сократить его. Европе следует подготовиться к тому времени, когда она возьмет на себя значительно большую ответственность за собственную безопасность", – отметил Йонсон.

Отмечается, что на территории Европы в данный момент находится примерно 100 тысяч военных США.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости взять безопасность и оборону ЕС в свои руки. По ее словам, в отношениях Европейского союза и Соединенных Штатов наблюдается "растущая неопределенность".

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