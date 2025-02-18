Премьер-министр Франции: ЕС не может противостоять объединению Путина и Трампа

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Евросоюз не в состоянии противостоять начавшемуся объединению Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил глава французского правительства Франсуа Байру.

"Мы являемся свидетелями немыслимого альянса между Путиным и Трампом, который маргинализирует Европу на ее собственной территории. Ужасно видеть слабость Европейского союза в этом вопросе", – передает его слова BFMTV.

Байру также признался, что прошедший накануне саммит европейских лидеров в Париже не внес какой-либо ясности в вопрос обеспечения безопасности Европы.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры РФ и США. Россию представляли помощник российского лидера Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров. От Штатов на встречу поехали госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

По итогам встречи стороны договорились сформировать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине и поспособствовать оперативному назначению послов в РФ и США. Представителям Москвы и Вашингтона также поручено обсудить подготовку встречи Путина и Трампа.

