Медведев призвал Макрона быть осторожным с ядерным оружием Франции

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит быть осторожнее со своими ядерными арсеналами, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В социальной сети X политик опубликовал фотографию отпечатанных на бумаге тезисов западных политиков, которые в своем выступлении повторил французский лидер. В них говорится о стратегическом поражении России, ее изоляции, поддержке Украины Западом и принципиальной невозможности ядерного конфликта.

"Что же вышло? Не может быть! Вы обгадились, дамы и господа. <...> P.S. Привет, Микрон! Осторожнее со своим ядерным арсеналом!" – написал Медведев.

В своем обращении к нации 5 марта французский президент заявил, что Россия является угрозой для Франции и Европы. Он отметил, что российская сторона укрепляет свою армию и к 2030 году планирует усилить вооруженные силы еще 300 тысячами солдат, тремя тысячами танков и 300 самолетами.

Кроме того, Макрон сообщил о решении начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза.