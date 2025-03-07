Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным в определенный момент

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности к диалогу с Владимиром Путиным в определенный момент. Об этом сообщает ТАСС.

Французский лидер отметил, что поговорит с российским коллегой, когда политические лидеры Евросоюза и президент Украины Владимир Зеленский посчитают, что для этого настал подходящий момент.

Кроме того, указал Макрон, перед диалогом с российской стороной должны пройти рабочие контакты переговорщиков.

Ранее глава Франции выступил с обращением к нации, в котором заявил, что Россия представляет "угрозу" как для страны, так и для Европы. Он подчеркнул, что государство опасно в воздухе, социальных сетях и киберпространстве, в связи с чем предложил использовать ядерное оружие Франции для защиты Евросоюза.

Он также подчеркнул важность обеспечения гарантий безопасности для Украины в будущем и анонсировал встречу начальников генштабов вооруженных сил стран, поддерживающих Украину, для обсуждения возможного размещения европейского контингента.

При этом газета The Economist предполагала, что Макрон мог бы представить Европу на переговорах об украинском урегулировании и сесть за один стол с Путиным, американским лидером Дональдом Трампом и Зеленским, так как глава Франции поддерживает контакт с президентом США и остается с ним в хороших отношениях, а также проводит консультации по безопасности Киева с европейскими политиками.