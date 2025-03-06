Путин напомнил врагам России, чем закончился поход Наполеона

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Ошибки врагов России всегда были основаны на недооценке характера русского человека, сообщил Владимир Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

Как отметил президент, противники хотят вернуться во времена нашествия Наполеона Бонапарта на РФ, однако забывают, чем оно кончилось.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. С его слов, Москва опасна в воздухе, соцсетях и киберпространстве. Он также обвинил РФ в нарушении минских соглашений в 2014 году.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал заявление Макрона истерикой. Он напомнил, что именно Франция всегда была угрозой для России, отправляя свои войска на Москву. С его слов, "больная мечта Макрона стать новым Наполеоном" обречена.