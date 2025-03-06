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06 марта, 13:15

Политика

Песков оценил обращение Макрона как конфронтационное

Песков оценил обращение Макрона как конфронтационное

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Москва считает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона угрозой для России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, назвав высказывания французского лидера по вопросам России и Украины "нервозными".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал обращение Макрона к нации, оценив его как конфронтационное. По словам Пескова, такие заявления создают ощущение, что Франция стремится к продолжению войны.

Москва вновь подчеркнула, что ситуация на Украине является "прокси-войной", согласившись с заявлением госсекретаря США Марко Рубио.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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