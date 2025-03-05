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Председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал, что его отец дарил матери полевые цветы – незабудки, васильки, ромашки. Об этом он сообщил во время диалога с сотрудниками тепличного комплекса "Подосинки".

Мишустин назвал цветы важным подарком женщинам от мужчин. После этого премьер прочитал четверостишие:

"Дарите вашим женщинам цветы,

Пусть от улыбок просияют лица.

Еще совсем немножко теплоты,

Она с любовью к вам же возвратится".

Председатель правительства также поздравил сотрудниц тепличного комплекса с Международным женским днем, который отмечается 8 марта. Он отметил, что собрать букет для тех, кто выращивает цветы, было сложной задачей, поэтому Мишустин подарил им цветочные композиции в корзинах.

Ранее стало известно, что более 70% российских мужчин считают 8 Марта важной датой – 58% из них всегда поздравляют своих близких, а 12% делают это иногда. Серьезнее других, согласно опросу, к празднику относятся представители старшего поколения – это 70% мужчин в возрасте старше 65 лет. При этом мужчины поздравляют своих мам чаще, чем своих партнерш (61 и 55%).

