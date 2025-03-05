RT: 70% российских мужчин назвали 8 Марта важной датой

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Большинство российских мужчин (70%) считают 8 Марта важной датой – 58% из них всегда поздравляют своих близких, а 12% делают это иногда. Об этом пишет RT со ссылкой на результаты опроса.

Как отмечается в исследовании, серьезнее других к празднику относятся представители старшего поколения – это 70% мужчин в возрасте старше 65 лет, которые ежегодно дарят подарки на 8 Марта. При этом мужчины поздравляют своих мам чаще, чем своих партнерш (61 и 55%).

Среди женщин считают праздник важным 65% опрошенных. Выяснилось, что 32% россиянок отмечают 8 Марта ежегодно, еще 33% – иногда. Треть (38%) девушек в возрасте от 18 до 24 лет всегда празднуют этот день.

Специалисты также выяснили, что 51% женщин планируют провести 8 Марта с семьей. Еще 18% собираются посвятить время себе, 13% отметят праздник с коллегами и друзьями, а 11% запланировали свидание со своими партнерами. Кроме того, 7% заявили, что будут работать, так как считают 8 Марта обычным днем.

Всего в опросе приняли участие 10 тысяч респондентов.

Ранее россиянам рассказали, что можно дарить коллегам на 8 Марта. К примеру, стоит отказаться от наборов личной гигиены, духов и намекающих на возраст подарков. Эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова также посоветовала с осторожностью относиться к растениям в горшках, которые требуют сложного ухода.

Специалист рекомендовала заранее продумать важный вопрос относительно букетов. По ее словам, имеет смысл дарить цветы в корзинках или небольших одноразовых вазочках.