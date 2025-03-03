В Кремле заявили об отсутствии контактов Путина и Трампа с 12 февраля

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Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не проводили рабочих контактов с 12 февраля, когда совершили телефонный разговор. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что между президентами не происходили контакты, которые можно было бы предать огласке.

Переговоры Путина и Трампа 12 февраля длились полтора часа. Главы государств обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и иные мировые проблемы.

После их телефонного разговора состоялись встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде и Стамбуле. По их итогам стороны договорились в том числе обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне.

Между тем Путин говорил, что с удовольствием встретится с Трампом. Российский лидер заявил, что обоюдное желание есть, однако встречу необходимо тщательно подготовить.