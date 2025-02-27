Переговоры между делегациями РФ и США проходят в Стамбуле

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Переговоры между делегациями РФ и США по проблемам работы посольств начались в Стамбуле, пишет РИА Новости.

Представители двух государств начали вести диалог около 10:00 по московскому времени в резиденции американского генконсула, которая расположена в районе Арнавуткей на берегу Босфора. Российскую сторону представляют сотрудники МИД РФ.

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что по итогам встречи в Стамбуле стороны поймут, насколько быстро и эффективно они смогут продвигаться в решении вопроса, связанного с восстановлением работы посольств двух стран.

При этом вопросы замороженных российских резервов обсуждаться не будут. Американская сторона, в свою очередь, сообщила, что не планирует поднимать темы Украины и безопасности.