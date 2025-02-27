27 февраля, 09:15Политика
Делегации США и РФ обсудят работу посольств на встрече в Стамбуле 27 февраля
Переговоры делегаций России и Соединенных штатов пройдут в Стамбуле 27 февраля. Главной темой станет нормализация работы посольств. Стороны уже пришли к пониманию того, что необходимо решить проблемы, возникшие из-за действий предыдущей администрации США.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что вопросы замороженных российских резервов обсуждаться не будут. Американская сторона, в свою очередь, сообщила, что не планирует поднимать темы Украины и безопасности.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.