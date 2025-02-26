ПВО ночью сбила 128 беспилотников Украины над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 26 февраля ликвидировали 128 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Оборонное ведомство уточнило, что 83 беспилотника были уничтожены в небе над Краснодарским краем. Еще 30 БПЛА российские бойцы перехватили над Крымом.

Также 8 беспилотников сбиты над Азовским морем и 5 – над Черным морем. По 1 БПЛА удалось ликвидировать над Курской и Брянской областями.

В результате атаки на гражданские объекты Краснодарского края в нескольких районах оказались повреждены жилые дома, сообщал ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В частности, в Туапсе был поврежден частный дом. На месте вспыхнул пожар, однако его удалось быстро потушить, в Темрюкском районе выбило стекла в частном доме. Кроме того, в селе Джигинка под Анапой обломки беспилотника упали рядом с частным домом, в результате чего оказалась повреждена хозпостройка.