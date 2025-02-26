Несколько жилых домов повреждены на Кубани в результате атаки БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Украинские войска попытались атаковать при помощи беспилотников гражданские объекты Краснодарского края. В результате в нескольких районах региона оказались повреждены жилые дома. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

В Темрюкском районе выбило стекла в частном доме в станице Старотитаровской. У еще одного дома в поселке Стрелка оказалась повреждена крыша.

Кроме того, в Туапсе был поврежден частный дом. На месте вспыхнул пожар, однако его удалось быстро потушить. Кроме того, в селе Джигинка под Анапой обломки беспилотника упали рядом с частным домом, в результате чего оказалась повреждена хозпостройка.

Во всех случаях, предварительно, обошлось без пострадавших. Кондратьев поручил главам районов оказать помощь жителям в восстановлении имущества.

Этой ночью средства ПВО также уничтожили четыре беспилотника над акваторией Черного моря около Севастополя. Дроны были сбиты на высоте почти 1,5 километра на значительном расстоянии от берега.

Ранее электроснабжение было нарушено в двух селах Белгородской области после обстрела украинских дронов. Пострадавших при атаке БПЛА не выявили.