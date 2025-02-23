Электроснабжение нарушено в двух селах Белгородской области после атак БПЛА

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Электроснабжение нарушено в двух селах Белгородской области после обстрела украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Так, в селе Березовка Борисовского района электропередача отсутствует одновременно на 9 улицах. Кроме того, в результате атаки повреждения получил один автомобиль, уточнил глава региона.

Также линия электропередачи повреждена в селе Рождественка Грайворонского округа, из-за чего жители временно остались без света.

Информация о последствиях еще уточняется, однако, по предварительной информации, пострадавших нет, указал Гладков. Аварийные и оперативные службы продолжат работы в светлое время суток, добавил он.

Накануне пять человек пострадали в Голопристанском и Алешкинском округах, Бехтерах и в Голой Пристани Херсонской области.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку, в результате чего один из снарядов разорвался в 50 метрах от городской больницы № 2. Из-за атаки восемь человек, среди которых семь женщин и один мужчина, были ранены. Кроме того, выбиты стекла в 28 окнах хирургического корпуса и нанесен урон вентиляционному коробу в рентген-кабинете.