Пять жителей Херсонской области пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

За сутки пять человек пострадали в Херсонской области из-за обстрелов со стороны украинских сил. Глава региона Владимир Сальдо рассказал о последствиях вражеских атак в своем телеграм-канале.

В Голопристанском округе ранения получили двое жителей: в Бехтерах – мужчина 1984 года рождения, а в Голой Пристани – женщина 1970 года рождения. В Алешкинском округе в результате атаки пострадала женщина 1966 года рождения, мужчина 1964 года рождения и мужчина 1991 года рождения.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку, в результате чего один из снарядов разорвался в 50 метрах от городской больницы № 2. Из-за атаки восемь человек, среди которых семь женщин и один мужчина, были ранены. Кроме того, выбиты стекла в 28 окнах хирургического корпуса и нанесен урон вентиляционному коробу в рентген-кабинете.