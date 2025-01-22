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22 января, 15:17

Происшествия

ВСУ ударили по жилому дому в Новой Каховке

Фото: телеграм-канал "Виталий Гура Глава городского округа города Новая Каховка"

ВСУ атаковали жилые дома в Новой Каховке Херсонской области, в результате пострадал один человек. Глава местной администрации Виталий Гура рассказал о происшествии в телеграм-канале.

Мужчину оперативно доставили Каховскую центральную районную больницу. На кадрах, которые опубликовал Гура, видно, что здания повреждены, окна выбиты, а на дороге образовались ямы от взрыва.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку, в результате чего один из снарядов разорвался в 50 метрах от городской больницы № 2. Из-за атаки восемь человек, среди которых семь женщин и один мужчина, были ранены. Кроме того, выбиты стекла в 28 окнах хирургического корпуса и нанесен урон вентиляционному коробу в рентген-кабинете.

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