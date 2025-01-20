20 января, 15:15Происшествия
Сальдо рассказал о состоянии пострадавших при обстреле херсонского села Бехтеры
Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"
Трое пострадавших при обстреле села Бехтеры в Херсонской области находятся в очень тяжелом состоянии, среди них – девочка 2008 года рождения, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
Глава Херсонской области уточнил, что тяжелораненых готовят к отправке в крымские медучреждения. Кроме того, двое из числа пострадавших погибли.
"После варварского ракетного обстрела Бехтеры усеяны неразорвавшимися кассетами. Проводится разминирование", – добавил Сальдо.
ВСУ утром 20 января обстреляли кассетными боеприпасами прилегающие к школе территории в Бехтерах. В результате атаки пострадали 25 мирных граждан, среди которых четверо детей. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Сенатор по Херсонской области Игорь Кастюкевич заверил, что раненым будет оказана помощь, в том числе транспортировка несовершеннолетних в Москву в случае необходимости.
Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до 46