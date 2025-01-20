Уголовное дело возбуждено после обстрела ВСУ херсонского села Бехтеры

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после обстрела ВСУ села Бехтеры в Херсонской области, сообщила пресс-служба СК России в телеграм-канале.

Ведомство устанавливает конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению преступления.

Украинские военные утром 20 января обстреляли кассетными боеприпасами территории, прилегающие к школе в селе Бехтеры. В результате атаки пострадали 25 человек, среди которых четверо – дети.

Сенатор по Херсонской области Игорь Кастюкевич заверил, что раненым будет оказана помощь, в том числе транспортировка несовершеннолетних в Москву в случае необходимости.

Губернатор региона Владимир Сальдо сказал, что среди пострадавших также есть погибшие. Однако другой информации по этому поводу он не уточнил.