Число пострадавших при обстреле села Бехтеры выросло до 25

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Количество пострадавших в результате украинской атаки на село Бехтеры Херсонской области выросло до 25 человек, рассказал пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.

При этом среди получивших травмы четыре человека – это дети, уточнил он в беседе с ТАСС.

Утром 20 января ВСУ ударили по школе в Бехтерах. Сенатор от региона Игорь Кастюкевич пообещал, что раненым будет оказана помощь, в том числе транспортировка детей в Москву в случае необходимости.

Среди пострадавших есть и погибшие, уточнил позже глава региона Владимир Сальдо. По его словам, удар был нанесен кассетными боеприпасами. Виновные в этой атаке понесут наказание, заверил губернатор.

