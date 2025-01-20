Сальдо заявил, что ВСУ ударили кассетными снарядами по школе в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале, что удар по селу Бехтеры был нанесен кассетными боеприпасами.

Глава регионов уточнил, что снаряды упали рядом со школой, куда с утра на учебу шли дети и преподаватели. В результате атаки пострадали 13 человек, среди которых двое детей в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медпомощь. Также, как заявил Сальдо, есть и погибшие.

"Этот чудовищный удар является прямым доказательством варварства киевского режима, который, не гнушаясь, атакует образовательные учреждения. Они специально убивают наших детей, наше будущее поколение. Такие действия не имеют оправдания и заслуживают самого жесткого международного осуждения", – подчеркнул губернатор.

Сальдо пообещал, что виновные в этой атаке понесут наказание.

Об ударе ВСУ по школе в Бехтерах Голопристанского округа Херсонской области стало известно утром 20 января. Изначально сенатор от региона Игорь Кастюкевич сообщал о шести пострадавших: трех детях, двух охранниках и директоре образовательного учреждения. По его словам, они были госпитализированы.

