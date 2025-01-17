ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами ATACMS

Фото: ТАСС/U.S. Army via AP/John Hamilton

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли попытку нанести удар по объектам Белгородской области шестью американскими ракетами ATACMS, сообщили в Минобороны России.

Попытка атаки была совершена накануне, 16 января. По данным оборонного ведомства, во время противовоздушного боя все ракеты были биты, жертв и разрушений нет.

Минобороны России примет меры по нанесению ответного удара.

Тем временем российские военные освободили населенный пункт Славянка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Его удалось взять под контроль подразделениям группировки войск "Центр".

Ранее российская армия поразила военные аэродромы, а также цеха производства, места сборки и хранения БПЛА украинских военных. Удары нанесли оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Помимо этого, армия России поразила скопления живой силы и техники противника в 152 районах.