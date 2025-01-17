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17 января, 12:30

Политика

ВСУ покидают позиции в районе Ямполовки в ДНР

ВСУ покидают позиции в районе Ямполовки в ДНР

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Российские военнослужащие ведут артподготовку к штурму Ямполовки Донецкой Народной Республики (ДНР). Как сообщили военные эксперты, ВСУ бегут со своих позиций на этом участке фронта.

По данным Минобороны РФ, под контроль российских подразделений постепенно переходят населенные пункты, находящиеся на стыке границ ДНР и Запорожской области. Эта линия фронта является стратегически важным узлом обороны и логистики для ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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