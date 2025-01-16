NYP: почти 200 картин Хантера Байдена сгорели в пожарах в Лос-Анджелесе

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Коллекция картин сына президента США Джо Байдена Хантера, состоявшая почти из 200 полотен, оказалась уничтожена в результате охвативших Лос-Анджелес пожаров, передает издание New York Post.

По данным СМИ, эти картины находились в доме голливудского адвоката Хантера Кевина Морриса, известного в качестве одного из покупателей его произведений. Как рассказал журналистам близкий к семье Байдена источник, стоимость коллекции оценивалась в миллионы долларов.

Впервые о художественной карьере Хантера Байдена начали говорить в 2021 году, когда он принял участие в нескольких мероприятиях, организованных галереей Georges Berges в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. При этом Белый дом выступал, отрицая возможность коррупционной составляющей в связи с продажей полотен. Представители администрации настаивали, что сын американского лидера не обсуждает сделки самостоятельно и ответственность за это лежит на галерее.

При этом в том же году Georges Berges назвала произведения Байдена мощными и впечатляющими на своем сайте. Несколько опубликованных на ресурсе картин были выполнены в абстрактном стиле на различных материалах, от бумаги до металла, с применением разнообразных красок и техник. Отмечалось, что все эти произведения были созданы в 2020 году.

Работы Байдена-младшего вновь выставляли в Нью-Йорке в 2022 году. Тогда самый дорогой холст оценивался в 225 тысяч долларов. Такая стоимость была назначена за безымянную горчично-желтую картину с цветочными мотивами, размеры которой составляли 175 на 249 сантиметров. Она была выполнена на японской бумаге Yupo. Хозяин галереи также утверждал, что некоторые картины Байден завершил более 20 лет назад, указывая на якобы длительную работу сына американского лидера на пути к карьере в области искусства.

Ранее пожар в Лос-Анджелесе уничтожил частную коллекцию, в которую входили работы современных американских художников Кита Харинга, Дэмиена Херста и Энди Уорхола. Хозяин коллекции Рон Ривлин потерял более 200 предметов. Его собрание оценивалось в несколько миллионов долларов.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. С того момента число погибших достигло 24. Согласно последним данным, площадь возгораний в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна.

По словам действующего президента США Джо Байдена, на восстановление пострадавших районов потребуются десятки миллиардов долларов. Он призвал конгресс активизироваться и выделить деньги на эти цели.

