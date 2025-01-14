ABC7: актриса Дэлис Карри погибла в результате пожаров в Лос-Анджелесе

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Американская актриса Дэлис Карри погибла при пожаре в Лос-Анджелесе штата Калифорния. Об этом сообщает местный телеканал ABC7.

По данным СМИ, 7 января внучка актрисы Келли отвезла свою бабушку домой в Алтадин после поездки в больницу, а затем уехала. Спустя время девушка проснулась от уведомления, в котором было сказано, что в доме Карри отключилось электричество. Она поехала в Алтадин, где правоохранители сообщили, что дом полностью сгорел.

С этого момента актриса числилась в списке пропавших без вести. Однако, как утверждают журналисты, спустя время останки 95-летней Карри были обнаружены в доме.

Актриса запомнилась зрителям, исполнив роли в фильмах "Братья Блюз", "Десять заповедей" и "Леди поет блюз". Она снималась в кино десятилетиями, уточнил телеканал.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. С того момента стало известно о гибели 24 человек. По последним данным, площадь пожаров в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна, достигнув 40 306 акров, что соответствует 163 квадратным километрам.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявлял, что лесные пожары в штате могут стать крупнейшим бедствием в истории США, если их рассматривать с точки зрения объема нанесенного ущерба и связанных с ним расходов.

В свою очередь, президент США Джо Байден подчеркнул, что на восстановление пострадавших от пожаров районов Лос-Анджелеса потребуются десятки миллиардов долларов. Он призвал конгресс активизироваться и выделить финансирование на эти нужды.

