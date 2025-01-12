Губернатор Калифорнии заявил, что пожары могут стать крупнейшим бедствием в истории США

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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что пожары в штате могут стать крупнейшим бедствием в истории США, если рассматривать их с точки зрения объема нанесенного ущерба и связанных с ним расходов.

Ньюсом отметил, что в результате пожара Tubbs в 2017 году было разрушено 5 600 жилых домов, а пожар Camp Fire в 2018 году уничтожил 18 тысяч домов. В результате этих пожаров погибли 80 человек.

На данный момент подтверждена гибель 13 человек в результате природных пожаров в штате, уточнил губернатор. Однако число жертв может возрасти.

"У нас работают поисково-спасательные команды и собаки-ищейки", – сказал он в эфире телеканала NBC.

Ньюсом также выразил обеспокоенность по поводу погодных условий, которые могут осложнить процесс тушения пожаров. В начале следующей недели в регионе прогнозируются сильные порывы ветра, скорость которых превысит 50 миль в час.

"Наши основные задачи – обеспечение безопасности людей и защита имущества, при этом мы сосредоточены на контроле за границами пожаров", – добавил глава штата.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. В Лос-Анджелесе свыше 10 тысяч строений оказались уничтожены, а 370 тысяч человек остались без электричества.

Для помощи в тушении огня власти Канады отправят 250 пожарных и авиацию, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он уточнил, что впоследствии могут быть направлены и военные.

В настоящее время не менее 20 человек задержаны в Лос-Анджелесе за мародерство во время природных пожаров. При этом, по данным СМИ, в некоторых районах Калифорнии начнет действовать комендантский час.