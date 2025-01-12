Папа Римский поддержал пострадавших от пожаров в Калифорнии

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Папа Римский Франциск выразил слова поддержки тем, кто пострадал от пожаров в Калифорнии, и заверил в своих молитвах за них. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я выражаю близость к жителям округа Лос-Анджелес, штат Калифорния, где в последние дни бушуют разрушительные пожары", – сказал он после традиционной воскресной проповеди в Ватикане.

Также Папа Римский Франциск выразил поддержку на фоне пожаров в телеграмме на имя архиепископа Лос-Анджелеса. Он отметил, что сочувствует тем, кто переживает потерю, молится о том, чтобы сотрудники экстренных служб приложили все усилия для помощи, и посылает всем свое благословение, которое должно стать источником утешения и силы в Господе.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. В Лос-Анджелесе свыше 10 тысяч строений оказались уничтожены, а 370 тысяч человек остались без электричества.

Для помощи в тушении огня власти Канады отправят 250 пожарных и авиацию, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он уточнил, что впоследствии могут быть направлены и военные.

В настоящее время не менее 20 человек задержаны в Лос-Анджелесе за мародерство во время природных пожаров. При этом, по данным СМИ, в некоторых районах Калифорнии начнет действовать комендантский час.