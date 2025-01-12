Bloomberg: причиной пожаров в Калифорнии мог стать оборванный провод

Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Причиной масштабных пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес в американском штате Калифорния, мог стать оборванный провод на одной из линий электропередачи (ЛЭП), сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на ответственную коммунальную службу Edison International.

Так, у одной из опор ЛЭП, которая находится в северной части округа, был найден упавший провод. При этом на данный момент у компании нет возможности выяснить, когда именно произошел обрыв. В связи с этим ее представители собираются продолжить расследование инцидента.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. В Лос-Анджелесе свыше 10 тысяч строений оказались уничтожены, а 370 тысяч человек остались без электричества.

Для помощи в тушении огня власти Канады отправят 250 пожарных и авиацию, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он уточнил, что впоследствии могут быть направлены и военные.

В настоящее время не менее 20 человек задержаны в Лос-Анджелесе за мародерство во время природных пожаров. При этом, по данным СМИ, в некоторых районах Калифорнии начнет действовать комендантский час.