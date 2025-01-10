CNN: около 20 человек задержаны за мародерство во время пожаров в США

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Не менее 20 человек задержаны за мародерство во время природных пожаров в округе Лос-Анджелес штата Калифорния в США, передает телеканал CNN.

Окружной инспектор Лос-Анджелеса Кэтрин Баргер назвала мародеров "оппортунистами". На пресс-конференции она сказала, что не будет "стоять в стороне" и позволять, чтобы и без того "травмирующий опыт" еще больше усугублялся.

Пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января. В Лос-Анджелесе свыше 10 тысяч строений оказались уничтожены, а 370 тысяч человек остались без электричества. В результате стихии погибли 10 человек.

Для помощи в тушении огня власти Канады отправят 250 пожарных и авиацию, сказал премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он уточнил, что впоследствии могут быть направлены и военные.