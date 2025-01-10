Харрис: не все пострадавшие жители Лос-Анджелеса получат выплаты по страховке

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Некоторые пострадавшие в пожарах жители Лос-Анджелеса в штате Калифорния могут столкнуться с проблемой получения страховых выплат, заявила вице-президент США Камала Харрис. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на CNN.

По данным местных властей, с 2020 по 2022 год страховые фирмы отказались продлевать полисы для 2,8 миллиона домовладельцев в штате. Из них 531 тысяча проживает в округе Лос-Анджелес.

"Это серьезная проблема, которую необходимо обсудить и решить, так как многие из этих семей могут не иметь необходимых ресурсов для восстановления", – заявила Харрис.

В округе Лос-Анджелес введены обязательные эвакуационные меры. Как признал глава местной пожарной службы, ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Работа авиации временно приостановлена из-за сильного ветра, также ситуацию осложняют неисправные пожарные гидранты в районе Палисейдс.

Пожары начались в Калифорнии 7 января. Огонь распространился как минимум на 11 тысяч гектаров. Из-за стихийного бедствия в штате действует режим масштабного бедствия. Почти 370 тысяч человек остались без электричества. По последним данным, число жертв пожаров увеличилось до восьми.

Из-за пожаров в городе закрыты школы, колледжи и офисы. Запах гари чувствуется в Беверли-Хиллз, над всем городом висит густой дым, а сильный ветер разносит по окрестностям пепел.