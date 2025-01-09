Живущий в Голливуде россиянин заявил, что Малибу почти полностью сгорел

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Расположенный на западе округа Лос-Анджелес Малибу почти полностью сгорел. Об этом рассказал живущий в Голливуде россиянин Егор Ушков.

"В городе пожары везде, очень страшно. В моем районе буквально два часа назад загорелись Голливудские холмы, рядом с голливудской вывеской, буквами мы видели пожар собственными глазами", – передает "Газета.ру" его слова.

Собеседник издания отметил, что с огнем не могут справиться даже вертолеты. Тушению мешает мощный ветер – его скорость – около 156 километров в час. По его словам, наиболее сильные возгорания происходят в районах Санта-Моники и Малибу.

Местные жители укрываются от дыма в домах, а на улице вынуждены надевать маски, поскольку концентрация вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает норму, рассказал Ушков. Он отметил, что 9 января гражданам запретили покидать жилище.

Природные пожары охватили Калифорнию 7 января. Огонь распространился как минимум на 11 тысяч гектаров. Из-за стихийного бедствия президент США Джо Байден объявил в штате режим масштабного бедствия. По данным СМИ, погибли пять человек. Кроме того, из-за пожаров почти 370 тысяч человек остались без электричества.

Одна из жительниц Лос-Анджелеса отмечала, что в городе закрыты школы, колледжи и офисы. По ее словам, запах гари чувствуется в Беверли-Хиллз, над всем городом висит густой дым, а сильный ветер разносит по окрестностям пепел.

