Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 8 человек

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Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до восьми. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает телеканал CNN.

"Начальник пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули сообщила о жертвах стихии в районе Палисейдс, практически полностью уничтоженном огнем", – передает телеканал.

Пожары начались в Калифорнии 7 января. Огонь распространился как минимум на 11 тысяч гектаров. Из-за стихийного бедствия в штате действует режим масштабного бедствия. Почти 370 тысяч человек остались без электричества.

Из-за пожаров в городе закрыты школы, колледжи и офисы. Запах гари чувствуется в Беверли-Хиллз, над всем городом висит густой дым, а сильный ветер разносит по окрестностям пепел.

