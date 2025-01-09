Захарова предложила Зеленскому помочь США в тушении пожаров

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь США в процессе тушения пожаров, которые начались в штате Калифорния.

"Кому только Зеленский не "помогал". Даже весь голодающий мир как-то обещал накормить. Grain from Ukraine ("Зерно с Украины". – Прим. ред.) ведь уже было. Теперь по логике должны объявить об очередной фальшивой инициативе – Rain from Ukraine ("Дождь с Украины". – Прим. ред.)", – отметила дипломат в своем телеграм-канале.

Кроме того, Захарова с иронией указала, что единственной рабочей программой, которая была осуществлена с помощью "англосаксонских ультралибералов", стала "Боль с Украины".

Площадь пожаров в Лос-Анджелесе штата Калифорния достигла 11 тысяч гектаров. В результате природного бедствия без электричества остались почти 370 тысяч человек.

Действующий президент США Джо Байден ввел режим масштабного бедствия в Калифорнии и распорядился выделить федеральную помощь для пострадавших из Лос-Анджелеса.

Граждане смогут претендовать на финансовую помощь в виде субсидий для аренды временного жилья, ремонта домов, а также на получение займов под низкий процент для компенсации ущерба, не покрытого страховкой. Кроме того, будет оказана поддержка в восстановлении хозяйств и бизнеса.

Комментируя события, сын избранного президента США Дональда Трампа заявил о связи возгораний с отправкой пожарного оборудования на территорию Украины. При этом сам Трамп выступил с предложением отправить губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в отставку.

