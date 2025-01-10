Число погибших из-за пожаров в Калифорнии выросло до 10

Фото: телеграм-канал "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы."

Судмедэксперты Лос-Анджелеса штата Калифорния подтвердили гибель 10 человек в результате лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление департамента судебно-медицинской экспертизы.

Отмечается, что ведомство сотрудничает с местными правоохранительными органами и пожарными службами в выявлении смертельных случаев. Как уточнили судмедэксперты, установление личностей погибших может занять несколько недель.

Вместе с тем власти Лос-Анджелеса работают над введением комендантского часа в связи с пожарами, рассказал газете Los Angeles Times шериф округа Роберт Луна. С его слов, комендантский час будет объявлен с 18:00 до 06:00 "в конкретных пострадавших районах вокруг очагов пожара". Меру утвердят к вечеру 10 января.

Луна также сказал, что округ запросил поддержку нацгвардии для усиления мер безопасности. По его мнению, это поможет в контроле дорожного движения и защите критической инфраструктуры.

Пожары начались в Калифорнии 7 января. В Лос-Анджелесе площадь распространения огня превысила 14 тысяч гектаров, уничтожены свыше 10 тысяч строений. Из-за стихийного бедствия действует режим масштабного бедствия. Почти 370 тысяч человек остались без электричества.

Кроме того, в Лос-Анджелесе введены обязательные эвакуационные меры. Как признался глава местной пожарной службы, ресурсы были рассчитаны на борьбу с 1–2 крупными пожарами.