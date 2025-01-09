Банк JPMorgan Chase: ущерб от пожаров в Калифорнии оценивается в 50 миллиардов долларов

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Ущерб от природных пожаров, охвативших Калифорнию, вырос с 8 января более чем в 2 раза и составил почти 50 миллиардов долларов. Об этом заявили в американском банке JPMorgan Chase, передает Financial Times.

Банк в письме клиентам отмечал, что страховые потери при этом могут превысить сумму в 20 миллиардов долларов.

Между тем сейчас принято решение эвакуировать в обязательном порядке десятки тысяч жителей Лос-Анджелеса. Ресурсы местных пожарных служб могут справиться только с одним-двумя крупными пожарами. При этом накануне условия для тушения стали более благополучными, в результате чего появился прогресс в борьбе с огнем, рассказала представительница властей округа.

"С утра сегодняшнего дня приказы об эвакуации в Голливуде были сняты", – передает ее слова Fox News.

Однако, по словам представительницы местных властей, инфраструктура штата продолжает разрушаться. Жители предлагают свою помощь.

В свою очередь, полиция, коммунальщики, пожарные и другие службы работают над устранением проблемы, их действия координируют власти. Граждан просят следовать указаниям об эвакуации, помогать соседям и держаться вместе. Представительница властей подчеркнула важность совместных усилий в борьбе с огнем.

По последним данным, площадь возгорания в районе Палисейдс превысила 2 000 гектаров, в результате уничтожены около тысячи зданий, а пожарные гидранты не функционируют. Эксперты заявляют что возникшие природные пожары стали одними из самых разрушительных в истории Лос-Анджелеса. В районе Алтадена огонь охватил более 10 тысяч гектаров.

Пожары начались в Калифорнии 7 января. Огонь распространился как минимум на 11 тысяч гектаров. Из-за стихийного бедствия в штате действует режим масштабного бедствия. По данным СМИ, погибли пять человек. Кроме того, из-за пожаров почти 370 тысяч человек остались без электричества.

Кроме того, в городе закрыты школы, колледжи и офисы. Запах гари чувствуется в Беверли-Хиллз, над всем городом висит густой дым, а сильный ветер разносит по окрестностям пепел.

